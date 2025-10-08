Gideon Sa’ar accuse Paris de nuire aux négociations sur Gaza

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa’ar a vivement critiqué mercredi la nouvelle initiative diplomatique de la France, présentée en parallèle des négociations en cours à Charm el-Cheikh sur le plan Trump pour Gaza. Une réunion ministérielle internationale se tiendra demain à Paris avec les chefs de la diplomatie de la France, des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de l’Italie et de l’Espagne, ainsi que plusieurs pays arabes — dont l’Arabie saoudite, l’Égypte, le Qatar, la Jordanie, la Turquie et les Émirats arabes unis. Selon lui, cette démarche du gouvernement français est « aussi inutile et nuisible que les précédentes ». Il y voit une tentative du président Emmanuel Macron de « détourner l’attention de ses problèmes internes » au détriment d’Israël.

Sa’ar a mis en garde contre les conséquences possibles de cette initiative sur les discussions visant à libérer les otages, rappelant que de précédentes interférences avaient déjà fragilisé les pourparlers.

Le ministre a dénoncé le fait que la « Déclaration de New York » ait été présentée avec le même statut que le plan Trump dans les invitations à la rencontre, estimant qu’il s’agit d’une manœuvre visant à perturber sa mise en œuvre.

Il a également fustigé la participation de gouvernements hostiles à Israël, tels que celui de Pedro Sánchez en Espagne, qualifiant cette inclusion de « particulièrement scandaleuse ».

Sa’ar a conclu en dénonçant le « double standard » français, rappelant que Paris affirme qu’« aucune décision sur l’Ukraine ne peut être prise sans l’Ukraine ».

Et d’ajouter : « Rien sur Israël sans Israël. Aucune solution ne sera imposée sans notre accord. »