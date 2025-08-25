Gideon Sa’ar en visite à Washington pour discuter de Gaza et de la sécurité régionale

Articles recommandés -

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a entamé dimanche soir sa première visite officielle à Washington depuis sa prise de fonctions en novembre dernier. Ce déplacement s’annonce stratégique, alors qu’Israël envisage une possible opération terrestre de l’armée pour reprendre le contrôle de Gaza-ville, près de deux ans après le déclenchement de la guerre contre le Hamas.

Sa’ar doit rencontrer mercredi le secrétaire d’État américain, Marcio Rubio, pour ce qui sera leur deuxième entretien de l’année, après une première rencontre en février à Jérusalem. Les discussions porteront principalement sur la situation à Gaza, la lutte contre le Hamas et les enjeux sécuritaires régionaux.

Le ministre israélien doit également s’entretenir avec la secrétaire américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem. Leur dernière rencontre remonte à mai, peu après l’assassinat de deux employés de l’ambassade d’Israël à Washington, un événement qui avait profondément marqué les relations bilatérales.

Au-delà des échanges avec les responsables américains, Gideon Sa’ar rencontrera plusieurs organisations juives influentes, dont la Conférence des présidents des principales organisations juives américaines, ainsi que les dirigeants de l’AIPAC, le plus puissant lobby pro-israélien aux États-Unis. Un événement sera également organisé pour honorer des personnalités juives américaines et des leaders chrétiens soutenant Israël.

Cette visite s’inscrit dans un contexte de fortes tensions régionales entre Israël et ses voisins, entre le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et l'Iran. Pour Israël, il s’agit de renforcer la coordination sécuritaire avec Washington et d’obtenir un soutien politique accru face aux défis stratégiques qui s’intensifient au Proche-Orient.