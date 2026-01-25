Gideon Sa’ar en visite officielle en Azerbaïdjan et au Kazakhstan avec une importante délégation économique

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a entamé dimanche une visite officielle en Azerbaïdjan et au Kazakhstan, accompagné d’une large délégation économique et commerciale, marquant une nouvelle étape dans le renforcement des relations d’Israël avec l’Asie centrale et le Caucase.

À Bakou, première étape de son déplacement, le chef de la diplomatie israélienne doit rencontrer le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev ainsi que son homologue Djeyhoun Baïramov et plusieurs hauts responsables du ministère des Affaires étrangères. Il est également prévu qu’il s’entretienne avec des représentants de la communauté juive locale.

La seconde partie de la visite conduira Gideon Sa’ar à Astana, où il rencontrera le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev, le ministre des Affaires étrangères Yermek Kosherbayev et d’autres responsables de premier plan. Ces échanges interviennent dans un contexte particulier, le Kazakhstan ayant récemment rejoint les accords d’Abraham, un cadre de coopération diplomatique et régionale soutenu par Israël.

Au Kazakhstan, le ministre participera également à un événement marquant la Journée internationale de commémoration de la Shoah et rencontrera les dirigeants de la communauté juive du pays, soulignant l’importance accordée par Israël aux relations historiques et culturelles avec ses partenaires.

Le déplacement est aussi placé sous le signe du développement économique. Plus de quarante chefs d’entreprise et représentants d’organismes publics israéliens accompagnent Gideon Sa’ar, issus notamment des secteurs de l’eau et de l’agriculture, de la cybersécurité, de l’ingénierie, de la finance et de la santé.

À l’initiative du ministre, les membres de la délégation doivent multiplier les rencontres avec des entrepreneurs locaux ainsi qu’avec des responsables gouvernementaux et industriels. Des forums économiques seront organisés dans les deux capitales, réunissant ministres et dirigeants d’entreprises des pays concernés afin de favoriser de nouveaux partenariats.