Gideon Sa’ar exhorte l’Union européenne à désigner les Gardiens de la révolution iraniens comme organisation terroriste

Le ministre israélien Gideon Sa'ar a appelé l’Union européenne à agir sans délai et à inscrire le Corps des Gardiens de la révolution islamique (IRGC) sur sa liste des organisations terroristes, dénonçant une inaction qu’il juge incompatible avec les valeurs proclamées de l’UE.

Dans un message sur X, Gideon Sa’ar reproche à Bruxelles de s’abstenir depuis trop longtemps, malgré son engagement affiché en faveur de la démocratie, de la liberté et de la paix. Selon lui, cette abstention n’est plus tenable face au rôle central joué aujourd’hui par les Gardiens de la révolution dans la répression sanglante des manifestations en Iran.

« L’IRGC dirige la suppression brutale du peuple iranien et de sa lutte pour la liberté », affirme le ministre. Il accuse cette force d’agir avec la même violence que celle qu’elle a, selon Israël, déployée depuis des années pour promouvoir le terrorisme à travers le Moyen-Orient et au-delà. « Aujourd’hui, elle massacre son propre peuple », ajoute-t-il, établissant un parallèle direct entre les opérations extérieures de l’IRGC et la répression interne.

Depuis plusieurs semaines, l’Iran est secoué par des manifestations d’ampleur, auxquelles les autorités répondent par une répression sévère. De nombreuses ONG font état de milliers de morts et d’arrestations massives. Pour Gideon Sa’ar, ces événements doivent constituer un tournant pour la communauté internationale, et en particulier pour l’Union européenne.

Le responsable israélien interpelle directement les dirigeants européens : « Quand allez-vous agir ? » Une question qui met la pression sur Bruxelles, alors que certains États membres plaident depuis des années pour une désignation formelle de l’IRGC comme organisation terroriste, tandis que d’autres redoutent les conséquences diplomatiques d’une telle décision.

Pour Israël, le temps de l’hésitation est révolu : l’inaction, estime Gideon Sa’ar, revient à fermer les yeux sur une répression meurtrière et sur un acteur qu’il considère comme l’un des principaux moteurs du terrorisme régional.