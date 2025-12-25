Gideon Sa'ar félicite Nasry Asfura, élu président du Honduras, avec qui il convient de renforcer les relations bilatérales

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, s’est entretenu par téléphone avec le président élu du Honduras, Nasry "Tito" Asfura , qu’il a félicité pour sa victoire à l'élection présidentielle. Il s’agit de l’un des tout premiers échanges internationaux du nouveau président depuis sa victoire.

Au cours de cette conversation, les deux responsables ont exprimé leur volonté commune de renforcer les relations bilatérales entre Israël et le Honduras, dans l’intérêt des deux pays. Gideon Sa'ar a également invité le président élu hondurien à effectuer une visite officielle en Israël dans un avenir proche.

Les relations entre Israël et le Honduras remontent à 72 ans, depuis la création de l’État d’Israël. Toutefois, ces liens se sont dégradés ces dernières années sous l’actuelle administration hondurienne. À la suite des événements du 7 octobre, le Honduras avait rappelé son ambassadeur en Israël, sans en nommer de nouveau depuis.

Membre du parti conservateur de droite Partido Nacional, l'ancien maire de la capitale Tegucigalpa, Nasry "Tito" Asfura, né au Honduras d'immigrants palestiniens, s’inscrit dans une tradition politique favorable à Israël. En 2021, sous la présidence de Juan Orlando Hernández, issu du même parti, le Honduras avait ouvert une ambassade à Jérusalem, marquant un geste diplomatique fort en faveur de l’État hébreu.

Le Honduras rejoint ainsi plusieurs pays d’Amérique latine où l’arrivée de nouveaux gouvernements se traduit par un rapprochement avec Israël, après des périodes de relations plus distantes. C’est notamment le cas de la Bolivie, avec laquelle Gideon Sa'ar a renoué des relations diplomatiques plus tôt ce mois-ci, ainsi que du Chili.