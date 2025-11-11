Gideon Sa’ar inaugure l’ambassade d’Israël en Estonie et envoie un message ferme à l’Iran

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a rencontré lundi matin à Tallinn son homologue estonien, Margus Tsahkna, à l’occasion de l’ouverture officielle de l’ambassade d’Israël en Estonie. Cet événement marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations diplomatiques et économiques entre les deux pays.

Avant la cérémonie, les deux ministres ont participé à une rencontre avec une importante délégation économique israélienne et plusieurs dizaines de représentants d’entreprises estoniennes, visant à promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines de la technologie, de l’innovation et de la cybersécurité. Une conférence de presse conjointe a ensuite été tenue au ministère estonien des Affaires étrangères.

Lors de son intervention, Gideon Sa’ar a évoqué à la fois la solennité et la douleur du moment pour Israël. "C’est un jour émouvant et festif ici à Tallinn, mais un moment difficile et douloureux en Israël", a-t-il déclaré, faisant référence aux funérailles du lieutenant Hadar Goldin, dont la dépouille, retenue à Gaza depuis onze ans, a été restituée récemment. "Nos pensées et nos prières accompagnent la famille Goldin", a-t-il ajouté.

Le ministre a également profité de sa visite pour adresser un message direct à Téhéran, après les révélations concernant une tentative d’assassinat présumée contre l’ambassadrice d’Israël au Mexique. "Ce n’est pas le seul endroit où l’Iran a tenté de frapper", a averti Sa’ar. "D’ici, de Tallinn, à Téhéran, je veux faire passer un message clair : l’Iran cherche sans relâche à attaquer les ambassades, les ambassadeurs et les diplomates israéliens. Nous ne céderons pas. Au contraire, nous continuerons d’élargir les relations d’Israël dans le monde."

L’ouverture de cette nouvelle ambassade en Estonie, membre de l’Union européenne et partenaire actif d’Israël dans le domaine technologique, illustre la volonté de Jérusalem de consolider sa présence diplomatique dans les pays baltes et de resserrer les liens avec ses alliés européens dans un contexte régional tendu.