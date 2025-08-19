Articles recommandés -

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, s’est envolé mardi pour la Zambie afin d’inaugurer officiellement la première ambassade permanente d’Israël à Lusaka. La cérémonie, prévue mercredi, marque une étape importante dans le renforcement des liens bilatéraux avec ce pays d’Afrique australe.

Au cours de sa visite, Sa’ar doit rencontrer le président Hakainde Hichilema, le chef de la diplomatie Mulambo Haimbe ainsi que la présidente du Parlement Nelly Mutti. Selon le ministère israélien des Affaires étrangères, ces discussions porteront sur une série d’initiatives destinées à approfondir la coopération entre les deux pays.

L’ouverture de cette représentation diplomatique s’inscrit dans une stratégie plus large de Jérusalem visant à renforcer ses relations avec le continent africain. Sa’ar en a fait l’un de ses objectifs prioritaires depuis son arrivée au ministère en novembre 2024. "Dans le passé, les relations entre Israël et l’Afrique ont prospéré. Elles se sont affaiblies au fil des années, mais nous changeons désormais de direction", avait-il déclaré en juin dernier lors de la visite de son homologue zambien en Israël.

Les relations entre Israël et la Zambie remontent à 1966, peu après l’indépendance du pays. Elles avaient été rompues en 1973, à la suite de la guerre du Kippour et sous la pression de l’Organisation de l’unité africaine, avant d’être rétablies en 1991. La Zambie a ouvert une ambassade à Tel Aviv en 2015, mais Israël n’avait jusqu’ici qu’un ambassadeur non résident, également accrédité au Zimbabwe et au Botswana.

La nouvelle ambassadrice à Lusaka sera Ofra Farhi, déjà en poste comme représentante non résidente dans la région. Diplomate chevronnée, elle a notamment occupé les fonctions de directrice du département économique États-Unis et Eurasie au ministère et de numéro deux à l’ambassade d’Italie. Elle conservera ses autres attributions en parallèle.

Avant de rejoindre Lusaka, Gideon Sa’ar devait s’arrêter à Addis-Abeba pour un entretien avec son homologue éthiopien, Gedion Timotheos. Il s’agira de leur quatrième rencontre en moins d’un an, preuve de l’importance stratégique qu’Israël accorde à ses partenariats africains.

La semaine dernière, la vice-ministre des Affaires étrangères Sharren Haskel s’était rendue au Soudan du Sud, une première pour un représentant israélien. Israël a depuis annoncé l’envoi d’une aide humanitaire à ce pays frappé par une épidémie de choléra, dans le cadre d’un rapprochement diplomatique plus large.