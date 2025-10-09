Gideon Sa’ar : "Israël n’a aucune intention de reprendre la guerre"

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a affirmé sur Fox News qu’Israël restait pleinement engagé dans le plan de paix de Donald Trump visant à mettre fin au conflit à Gaza, et qu’il n’avait « aucune intention de renouveler la guerre ».

Sa’ar, qui s’exprimait avant le vote du cabinet sur la ratification de la première phase de l’accord, a expliqué que celle-ci prévoyait « un cessez-le-feu immédiat » suivi de la libération des otages par le Hamas « dans les 72 heures ». Selon lui, Israël procédera « à un redéploiement partiel dans les 24 heures suivant la décision du gouvernement » pour permettre l’application du plan.

Le chef de la diplomatie israélienne a précisé que « d’autres volets » de l’accord, notamment un retrait complet, « dépendront du désarmement du Hamas et du respect intégral du plan ». Il a souligné qu’Israël tiendrait ses engagements, mais que « le Hamas doit faire sa part ».

Interrogé sur la possibilité qu’un État palestinien voie le jour à la suite de ce plan, Sa’ar a écarté cette idée : « Non. L’Autorité palestinienne pourrait être impliquée uniquement si elle applique les réformes mentionnées dans le plan. »

Concernant l’annonce du président turc Recep Tayyip Erdogan selon laquelle Ankara participera à la mise en œuvre du cessez-le-feu et à la reconstruction de Gaza, Sa’ar a répondu prudemment : « Je n’étais pas au courant. Approuvons d’abord la première phase, et nous discuterons de la suite ensuite. »