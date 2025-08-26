Gideon Sa’ar met en garde : "Un État palestinien serait un acte de suicide pour Israël"

Articles recommandés -

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a vivement critiqué les initiatives de plusieurs gouvernements occidentaux visant à reconnaître un État palestinien, estimant qu’une telle démarche représenterait une menace existentielle pour la sécurité d’Israël.

S’exprimant lors d’une réunion organisée à New York par la Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations (Conférence des présidents des principales organisations juives américaines), Sa’ar a dénoncé les pressions de ce qu’il a qualifié de "gouvernements occidentaux de gauche", citant notamment la France, le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie. Selon lui, ces pays cherchent à imposer la création d’un État palestinien dès septembre prochain, lors de l’Assemblée générale des Nations unies.

"Israël ne peut pas permettre cela. Pour nous, ce serait un acte de suicide", a déclaré Sa’ar, soulignant que l’établissement d’un État palestinien, notamment en Judée-Samarie ou à Gaza, mettrait en danger les principales zones urbaines israéliennes. Il a insisté : "À l’ouest du Jourdain, il ne peut y avoir ni souveraineté étrangère, ni présence militaire."

Le chef de la diplomatie israélienne a également averti que cette offensive diplomatique s’inscrivait dans une campagne politique plus large visant, selon lui, à isoler Israël sur la scène internationale et à accentuer les pressions contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou.

Tout en rappelant que l’État hébreu se trouve aujourd’hui dans une "meilleure position stratégique" qu’il y a deux ans, notamment grâce aux succès contre l’axe iranien, Sa’ar a estimé que la nature des menaces évoluait : "Nous ne faisons plus face uniquement à des dangers militaires, mais à une bataille politique destinée à nous affaiblir."