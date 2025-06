Gideon Sa'ar pose ses conditions pour un accord avec la Syrie : "Le Golan restera israélien"

Articles recommandés -

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a tenu une conférence de presse conjointe lundi à Jérusalem avec son homologue autrichienne Beate Meinl-Reisinger, lors de laquelle il a réitéré la position d'Israël concernant d'éventuelles négociations avec la Syrie.

Le Golan, condition sine qua non

Reprenant les propos qu'il avait tenus vendredi dernier lors d'un entretien exclusif à i24NEWS, Sa'ar a déclaré que "dans le cadre de tout accord futur, le plateau du Golan restera sous contrôle israélien". Cette position ferme constitue selon lui un préalable incontournable à toute normalisation avec Damas.

Le ministre s'est toutefois montré ouvert à l'élargissement du cercle de la paix au Moyen-Orient : "Nous accueillerons favorablement l'adhésion de la Syrie à la normalisation, aux côtés de l'Arabie saoudite", a-t-il déclaré.

Le Hamas désigné comme seul responsable

Concernant le conflit à Gaza, Saar a tenu des propos sans équivoque : "Nous sommes certains que le responsable des souffrances des Palestiniens et des Israéliens n'est autre que le Hamas. C'est lui qui a conduit la population de Gaza à des conditions si terribles."

Le ministre a appelé les partenaires européens à collaborer dans la recherche de solutions : "Nous voulons que nos amis européens nous aident, par le dialogue, à chercher de nouvelles idées pour une solution plus réussie. Il faut comprendre que c'est une situation très compliquée."

L'Autriche réaffirme son soutien à Israël

La ministre autrichienne des Affaires étrangères a exprimé le soutien de son pays à Israël tout en évoquant ses préoccupations humanitaires. "Nous avons eu une discussion animée concernant la situation. Il faut rester dans le dialogue. Je me suis demandé ce que je pouvais faire pour les gens qui souffrent à Gaza, et j'ai décidé de venir ici pour avoir une conversation honnête en tant qu'amie et en tant que personne inquiète", a-t-elle déclaré.

Beate Meinl-Reisinger a condamné fermement les événements du 7 octobre : "Le 7 octobre nous a laissés sous le choc. Il n'y a aucune justification à une telle barbarie." Tout en appelant à un cessez-le-feu, elle a souligné que "le Hamas doit libérer tous les otages" et que "l'aide doit reprendre".

Vers une dé-radicalisation palestinienne

Sa'ar a insisté sur la nécessité d'une transformation profonde de la société palestinienne : "Tout processus avec les Palestiniens doit être basé sur la dé-radicalisation de la société palestinienne, l'abandon du terrorisme."

La ministre autrichienne a abondé dans ce sens concernant l'avenir de Gaza : "Le Hamas ne doit pas faire partie de l'avenir de Gaza. Les États arabes doivent avoir un rôle dans l'avenir de la bande de Gaza. Les Palestiniens méritent un avenir sans Hamas, dans la coexistence."

L'Iran, menace persistante

Évoquant la confrontation avec l'Iran, Saar a estimé que "la menace iranienne persiste tant qu'existe un régime qui a inscrit sur son drapeau la destruction d'Israël", tout en soulignant les succès militaires israéliens : "Nous avons repoussé cette menace de plusieurs années. Nous avons porté des coups dramatiques." Le ministre a qualifié l'action israélienne contre l'Iran d'"opération sans précédent", rappelant que "l'Iran œuvre à détruire Israël - c'est un plan concret".