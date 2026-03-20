Gideon Sa’ar presse la France de durcir sa position contre le Hezbollah

En visite à Jérusalem, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a été reçu par son homologue israélien Gideon Sa'ar pour un entretien approfondi consacré à la situation régionale, notamment la guerre contre l’Iran et le Hezbollah. Au cœur des échanges : le rôle du Liban et de son armée face à l’organisation terroriste chiite.

Gideon Sa’ar a dressé un constat sévère de la situation, affirmant que "le gouvernement libanais et son armée ne prennent aucune mesure significative contre le Hezbollah, ni sur le plan militaire ni sur d’autres aspects". Il a également évoqué l’intensité des attaques contre Israël depuis le Liban, indiquant que plus de 2 500 tirs ont été recensés depuis le 2 mars, y compris depuis des zones situées au sud du fleuve Litani, pourtant censées être sous contrôle de l’État libanais.

Le chef de la diplomatie israélienne a profité de cette rencontre pour appeler la France et l’Union européenne à aller plus loin dans leur politique à l’égard du Hezbollah, en classant l’ensemble de l’organisation comme terroriste. "Une délégitimation complète du Hezbollah est nécessaire face à ce bras armé de l’Iran, qui agit contre Israël depuis des décennies et détruit progressivement le Liban et son avenir", a-t-il déclaré.

Au cours de la réunion, Sa’ar a également présenté les opérations israéliennes contre les terroristes du Hezbollah, affirmant qu’elles sont menées avec précision afin de limiter au maximum les atteintes aux civils. "Israël continuera de se défendre et d’agir fermement contre tous ceux qui cherchent à porter atteinte à sa vie", a-t-il insisté, réaffirmant la détermination de l’État hébreu à faire face aux menaces sur ses frontières nord.