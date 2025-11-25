Gideon Sa’ar rencontre le président argentin Javier Milei

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a été reçu ce mardi au palais présidentiel de Buenos Aires par le président argentin Javier Milei. La rencontre a d’abord eu lieu en tête-à-tête, avant de se poursuivre en format élargi avec les équipes des deux dirigeants.

Dès l’ouverture de l’entretien privé, Sa’ar a récité la bénédiction juive « Shehecheyanu » pour saluer l’élection de Milei à la présidence et sa victoire aux législatives. Le président argentin, portant une kippa pour l’occasion, a participé à la bénédiction. Le ministre a confié à Milei que son élection représentait « un miracle pour l’Argentine et un miracle pour le peuple juif », évoquant ses propres racines familiales en Argentine, où son père est né et où ses grands-parents ont vécu.

Milei a ensuite montré à Sa’ar la mezouza installée à l’entrée de son bureau ainsi que le livre de prières juives (sidour) qu’il conserve sur son bureau.

Les deux responsables ont discuté des moyens de renforcer la relation bilatérale. Sa’ar a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien indéfectible de Milei à Israël, tant sur la scène internationale que dans les forums multilatéraux.

Ils ont également évoqué la prochaine visite du président argentin en Israël, prévue au printemps 2026, au cours de laquelle Milei inaugurera l’ambassade d’Argentine à Jérusalem.

Sa’ar a salué les réformes économiques engagées par Milei et a souligné l’importance de sa venue en Argentine accompagné d’une vaste délégation économique israélienne, afin de dynamiser les échanges entre les deux pays. Il a assuré que Jérusalem croyait dans la politique de redressement économique menée par Milei.

Le ministre israélien a aussi abordé la question de la désignation des Gardiens de la révolution iraniens comme organisation terroriste. Enfin, Sa’ar a présenté au président argentin les détails de l’élimination du chef d’état-major du Hezbollah, Habib Tabatabai, ainsi que les efforts du mouvement terroriste pour se reconstituer au Liban, rappelant les attentats majeurs des années 1990 contre l’AMIA et l’ambassade d’Israël en Argentine, commandités par l’Iran et le Hezbollah.