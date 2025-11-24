Gideon Sa’ar rencontre le président du Paraguay pour renforcer la coopération bilatérale

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a été reçu à Asuncion par le président paraguayen Santiago Peña pour un entretien visant à approfondir les liens politiques, économiques et sécuritaires entre les deux pays. La rencontre, organisée au palais présidentiel, s’est déroulée en présence du ministre paraguayen des Affaires étrangères Rubén Ramírez Lezcano, de l’ambassadeur d’Israël au Paraguay Amit Mekel et de l’ambassadeur du Paraguay en Israël, Alejandro Rubin.

Au cœur des discussions figurait le renforcement de la coopération bilatérale, dans un contexte d’intensification du dialogue entre Jérusalem et Asuncion depuis le retour du Paraguay à Jérusalem en décembre 2024. Sa’ar a détaillé les objectifs de la délégation économique qui l’accompagne, soulignant le potentiel d’investissement mutuel dans les technologies, la cybersécurité, l’agriculture avancée et les énergies renouvelables. Les deux gouvernements espèrent accélérer les partenariats privés et institutionnels au cours des prochains mois.

Les ministres ont également évoqué la situation au Moyen-Orient et en Amérique du Sud, notamment les défis sécuritaires liés à l’Iran et à ses réseaux régionaux. Dans ce cadre, Sa’ar et Peña ont salué la signature imminente d’un mémorandum d’entente destiné à renforcer la coopération sécuritaire entre leurs pays.

Gideon Sa’ar a remercié le président Peña pour son soutien constant à Israël sur la scène internationale. Il a salué la décision du Paraguay de classer les Gardiens de la révolution iraniens, ainsi que les branches « politiques » du Hamas et du Hezbollah, comme organisations terroristes — un geste que Sa’ar a décrit comme révélateur de la « dimension morale » de la politique étrangère paraguayenne.

Cette visite marque une nouvelle étape dans le rapprochement stratégique entre Israël et le Paraguay.