Gideon Sa'ar rencontre Volodymyr Zelensky à Kiev pour renforcer les liens bilatéraux

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, s’est entretenu mercredi à Kiev avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une atmosphère amicale. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales, la guerre en Ukraine et la situation au Moyen-Orient, avec un accent sur l’Iran. Sa'ar a exhorté Zelensky à faire déclarer le Corps des Gardiens de la révolution islamique comme organisation terroriste par le parlement ukrainien. Il a également plaidé pour l’activation immédiate du mécanisme de « snapback » par les pays E3 (Allemagne, France, Royaume-Uni) afin de réimposer des sanctions contre l’Iran.

Gideon Saar a également présenté le rapport du projet « Dina », documentant les crimes de viols et violences sexuelles commis par le Hamas le 7 octobre 2023. Après une visite à Babi Yar, il a remercié Zelensky pour son engagement à préserver la mémoire de la Shoah. Cette rencontre, la plus importante d’un officiel israélien à Kiev depuis 2023, reflète la volonté d’Israël de consolider ses liens avec l’Ukraine face aux menaces iraniennes et russes, tout en naviguant dans un contexte diplomatique complexe.