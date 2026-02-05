Gideon Sa'ar représente Israël à la conférence sur les minerais critiques à Washington

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar a représenté Israël cette semaine à la Conférence sur les minerais critiques organisée à Washington, un rendez-vous international stratégique réunissant des représentants de 55 pays ainsi que de hauts responsables de l’administration américaine. La rencontre s’est tenue à l’initiative des États-Unis et a été présidée par le vice-président J.D. Vance et le secrétaire d’État Marco Rubio.

Placée sous l’égide du département d’État américain, la conférence a rassemblé des ministres du monde entier et des dirigeants d’entreprises actives dans le secteur des minerais dits critiques, indispensables aux industries de pointe et aux technologies stratégiques. Les discussions ont notamment porté sur la sécurisation des chaînes d’approvisionnement mondiales, dans un contexte de fortes tensions géopolitiques et de dépendances accrues.

Invité personnellement par Marco Rubio, Gideon Sa'ar a profité de l’événement pour mener une série d’entretiens bilatéraux en marge des travaux. Il s’est ainsi entretenu avec ses homologues d’Ouzbékistan, Bakhtiar Saidov, de Corée du Sud, Cho Hyun, d’Inde, Subrahmanyam Jaishankar, ainsi qu’avec le ministre bolivien des Affaires étrangères, Fernando Aramayo.

Dans une déclaration à l’issue de la conférence, le chef de la diplomatie israélienne a salué une initiative qu’il a qualifiée de "mouvement stratégique majeur" de l’administration américaine. Selon lui, la large coalition internationale conduite par Washington vise à mettre en place un nouveau cadre mondial garantissant à ses membres un accès fiable aux minerais critiques, essentiels à la croissance économique et à la sécurité nationale. Gideon Sa'ar a souligné que ce dispositif ambitionne de renforcer la stabilité de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, de l’extraction au produit final, tout en répondant aux risques et vulnérabilités actuels du secteur.