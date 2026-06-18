Gideon Sa'ar rompt tout contact avec Kaja Kallas

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, annonce suspendre toute relation avec la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, après des informations selon lesquelles elle aurait comparé Israël au régime d'apartheid sud-africain.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a annoncé jeudi qu'il rompait tout contact avec la Haute représentante de l'Union européenne pour les Affaires étrangères, Kaja Kallas, l'accusant d'avoir tenu des propos « injustes » à l'égard d'Israël.

https://x.com/i/web/status/2067521661335695811 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Cette décision fait suite à des informations publiées par le média Euractiv, selon lesquelles Kaja Kallas aurait comparé, lors d'une réunion à huis clos à Mexico le mois dernier, la politique israélienne à Gaza et en Judée-Samarie au régime d'apartheid qui existait autrefois en Afrique du Sud.

« Je remercie les nombreux responsables européens qui ont condamné cette grave déclaration. Mais jusqu'à présent, aucun démenti, aucune clarification et aucune réponse n'ont été apportés », a déclaré Gideon Sa'ar.

Le chef de la diplomatie israélienne a annoncé qu'il suspendait désormais toute relation avec Kaja Kallas « jusqu'à ce qu'elle retire cette diffamation de sang dirigée contre le seul État juif au monde et la seule démocratie du Moyen-Orient ».

En réponse, Kaja Kallas n'a pas confirmé ni démenti les propos qui lui sont attribués. Elle a toutefois appelé à poursuivre le dialogue avec Israël. « L'Union européenne et Israël ont beaucoup de choses qui nous unissent. J'apprécie notre dialogue et je reste ouverte à le poursuivre de manière respectueuse et constructive », a-t-elle écrit.

La responsable européenne a également réaffirmé la position de l'Union européenne en faveur d'une solution à deux États, estimant qu'elle demeure « la seule voie viable vers la paix ». Elle a rappelé que Bruxelles condamne les implantations israéliennes en Judée-Samarie, considérant qu'elles compliquent la réalisation de cet objectif.

Selon Euractiv, Kaja Kallas aurait évoqué, devant plusieurs responsables européens et latino-américains, la visite qu'elle avait effectuée l'an dernier au musée de l'apartheid de Johannesburg, établissant un parallèle avec la situation des Palestiniens. Plusieurs diplomates présents auraient jugé cette comparaison « inacceptable » et contraire à la position officielle de l'Union européenne.