Gideon Saar à Jean-Noël Barrot : "Soit l’Autorité palestinienne vous trompe, soit vous trompez le monde"

Le ton monte entre encore entre Jérusalem et Paris. Ce mercredi, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a adressé une réponse cinglante à son homologue français, Jean-Noël Barrot, après les récentes déclarations de ce dernier sur la fin du système controversé des paiements dits « pay-for-slay », versés par l’Autorité palestinienne aux familles de terroristes.

Dans un message publié sur X, Gideon Saar s’est dit « stupéfait » par les propos du ministre français, affirmant que l’Autorité palestinienne n’avait en réalité mis fin à aucun versement. Selon lui, elle se serait simplement contentée de changer la forme du système :

« Elle continue de transférer de l’argent exactement aux mêmes comptes bancaires, ceux des terroristes et de leurs familles. C’est comme passer de la poche gauche à la poche droite », a-t-il fustigé. Le chef de la diplomatie israélienne a également dénoncé la persistance de l’incitation à la haine contre Israël et les Juifs dans les territoires palestiniens.

« Elle est omniprésente dans les écoles, les mosquées et les médias palestiniens, mais totalement absente des lettres adressées à la France », a ironisé Saar, rappelant que ces courriers reprennent les mêmes engagements que ceux envoyés par Yasser Arafat il y a trente ans. Enfin, il a accusé la diplomatie française de fragiliser la région : « Vos initiatives contre l’État d’Israël sapent la stabilité et prolongent la guerre. Ce n’est pas un hasard si le Hamas les applaudit », a-t-il conclu, rejetant fermement les positions françaises. Cette passe d’armes illustre la profonde divergence entre Paris et Jérusalem sur la question palestinienne, à l’approche de l’Assemblée générale de l’ONU.