Gideon Saar dénonce l’UE : "Vous donnez du pouvoir à une organisation terroriste"

À la veille d’une réunion décisive à Bruxelles, le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar a adressé une lettre à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour protester contre la proposition de l’UE visant à suspendre certaines clauses commerciales de l’accord d’association avec Israël et à geler la coopération économique.

Saar dénonce une décision « sans précédent », jamais appliquée à un autre pays, et prise « à la hâte, sans consultation, ni droit de réponse ». Selon lui, cette mesure viserait à affaiblir Israël, alors même que l’État hébreu mène une guerre existentielle contre le Hamas à Gaza et qu’il est simultanément attaqué par les Houthis au Yémen.

Il accuse l’Union européenne de « donner du pouvoir à une organisation terroriste responsable de crimes atroces », ce qui, selon lui, met en péril les efforts en cours pour mettre fin au conflit. Saar a martelé : « La pression par les sanctions ne servira à rien. Israël est une nation souveraine et fière, nous ne céderons pas aux menaces quand notre sécurité est en jeu. » Le ministre a également reproché à l’UE de se baser sur des informations non vérifiées et manipulées par le Hamas, ce qui revient, selon lui, à servir sa stratégie de délégitimation d’Israël. En conclusion, Saar a rappelé la responsabilité historique de l’Europe : « Quatre-vingts ans après la Shoah, frapper Israël alors qu’il lutte pour sa survie revient à piétiner toute norme morale et à ignorer l’histoire. » La Commission européenne doit trancher demain, dans un contexte de fortes tensions diplomatiques entre Bruxelles et Jérusalem.