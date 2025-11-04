Gideon Saar en Inde : "Nous ne renoncerons pas au désarmement du Hamas"

En visite en Inde, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a affirmé lundi à New Delhi que le démantèlement de "l'État terroriste du Hamas" constituait le cœur du plan Trump pour Gaza, réitérant qu'Israël "ne renoncerait pas" à cet objectif lors d'une rencontre avec son homologue indien, le Dr Subrahmanyam Jaishankar.

« C'est un grand honneur d'être à New Delhi. Je remercie le ministre indien des Affaires étrangères, le Dr Jaishankar, pour sa chaleureuse hospitalité », a déclaré Saar en ouverture de la rencontre. « Nous apprécions la solidarité du Premier ministre Modi, et nous nous souvenons qu'il a été le premier dirigeant mondial à appeler le Premier ministre Netanyahou après le massacre commis par le Hamas le 7 octobre. Nous ne l'oublierons pas. »

Le chef de la diplomatie israélienne a souligné que « le terrorisme radical est une menace commune à Israël et à l'Inde », condamnant fermement « la terrible attaque de Pahalgham », un attentat commis en avril 2025 contre des touristes dans la vallée de Baisaran qui a fait 26 morts.

Saar a évoqué le phénomène des « États terroristes » au Moyen-Orient : « Des États terroristes ont été établis au cours des dernières décennies : le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen. Les déraciner est nécessaire pour la stabilité et la sécurité de la région. »

« Le démantèlement de l'État terroriste du Hamas est au cœur du plan Trump. Le Hamas doit se désarmer. Gaza doit être démilitarisée. Nous ne renoncerons pas à cela », a-t-il martelé.

Le ministre israélien a également exprimé sa vision des relations bilatérales : « Je crois que l'Inde est l'avenir. L'Inde est la plus grande démocratie du monde. L'Inde est l'économie à la croissance la plus rapide au monde. L'Inde est une puissance mondiale, et Israël est une puissance régionale. »

« Il existe déjà une amitié chaleureuse entre nos pays. Notre objectif est de construire un partenariat stratégique à long terme entre les pays », a-t-il ajouté, soulignant qu'Israël soutient les initiatives de connectivité régionale telles que I2U2 et IMEC. « Nous voulons promouvoir les liens entre l'Asie du Sud, le Moyen-Orient et l'Europe. Je crois que l'avenir des partenariats régionaux est prometteur », a conclu Saar.

Lors de la rencontre entre les ministres des Affaires étrangères, un protocole d'accord a été signé entre les deux pays portant sur la coopération en matière de formation des cadets diplomatiques.

Cette visite intervient deux mois après la signature début septembre d'un accord bilatéral historique sur les investissements entre Israël et l'Inde, destiné à faciliter les flux financiers et à renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays.