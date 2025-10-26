Gideon Saar en visite en Hongrie avec une importante délégation économique

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar entame ce dimanche une visite officielle en Hongrie et en Roumanie, au cours de laquelle il rencontrera plusieurs hauts responsables gouvernementaux de ces deux États membres de l’Union européenne.

Cette tournée débute à Budapest, où Saar sera accompagné d’une importante délégation économique et commerciale composée d’environ cinquante chefs d’entreprise et dirigeants d’organisations économiques israéliennes. Il s’agit de la plus vaste délégation économique jamais envoyée par Israël en Hongrie, selon le ministère des Affaires étrangères.

Les échanges porteront sur des secteurs stratégiques tels que la cybersécurité, les télécommunications, la médecine, l’agriculture, la technologie, l’espace et l’énergie. En tout, plus de 150 rencontres d’affaires sont prévues avec les acteurs clés de l’économie hongroise. Un forum économique bilatéral sera également organisé, sous la présidence conjointe de Gideon Saar et de son homologue hongrois Péter Szijjártó, réunissant des représentants des milieux économiques des deux pays. L’initiative, menée par le ministère israélien des Affaires étrangères en partenariat avec l’Institut de l’export, l’Association des industriels et la Chambre de commerce israélienne, vise à consolider les excellentes relations économiques entre Jérusalem et Budapest.

Le ministre Saar se rendra ensuite en Roumanie, où il effectuera mardi sa première visite officielle, quelques mois après l’élection du président Nicușor Dan et la formation d’un nouveau gouvernement en juin.