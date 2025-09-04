Gideon Saar exhorte la France à renoncer à la reconnaissance d’un État palestinien

Articles recommandés -

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, s’est entretenu jeudi par téléphone avec son homologue français, Jean-Noël Barrot, pour évoquer la situation régionale et les relations bilatérales.

Au cours de cet échange, Gideon Saar a appelé la France à reconsidérer son initiative visant à reconnaître un État palestinien, estimant qu’une telle démarche saperait la stabilité au Moyen-Orient et porterait atteinte aux intérêts sécuritaires et nationaux d’Israël. Il a ajouté que tant que Paris poursuivra dans cette voie, la visite du président Emmanuel Macron en Israël n’aurait pas lieu.

Le chef de la diplomatie israélienne a également critiqué la confiance accordée par la France au président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas (Abou Mazen), jugeant ses engagements peu fiables et soulignant qu’il bénéficie de très peu de soutien populaire, n’ayant pas organisé d’élections depuis près de vingt ans. Saar a insisté sur la volonté d’Israël de maintenir de bonnes relations avec la France, tout en affirmant que celle-ci devait respecter la position israélienne sur des questions essentielles à sa sécurité et à son avenir. Il a par ailleurs déploré une série de prises de position récentes jugées hostiles à Israël. La conversation a également porté sur d’autres dossiers sensibles, dont la situation à Gaza, le processus de “snapback” avec l’Iran, la crise au Liban, ainsi que la guerre en Ukraine.