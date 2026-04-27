Gideon Saar rencontre l’envoyée de l’ONU pour le Liban et dénonce le Hezbollah

Le ministre des Affaires étrangères Gideon Saar a rencontré à Jérusalem l’envoyée des Nations unies pour le Liban, Jeanine Hennis-Plasschaert, pour évoquer la situation sécuritaire au nord d’Israël et les violations répétées du cessez-le-feu par le Hezbollah.

Au cours de cet entretien, Gideon Saar a affirmé que le Hezbollah «continue de violer le cessez-le-feu», en contradiction avec les intérêts du Liban lui-même, et contribue à en fragiliser les bases. Sous pression du régime iranien, l’organisation terroriste a rejoint le conflit contre Israël le 2 mars, lançant depuis 10 000 missiles, roquettes et drones en direction du territoire israélien.

Le chef de la diplomatie israélienne a également souligné que nombre de ces attaques ont été menées à proximité de positions et de postes de la FINUL. Il a évoqué un schéma «préoccupant et en escalade», accusant le Hezbollah de déployer systématiquement ses combattants et ses infrastructures militaires à proximité immédiate des installations onusiennes.

Selon Gideon Saar, cette stratégie vise à exploiter la présence de la FINUL pour mener des activités hostiles tout en limitant les capacités de riposte. Il accuse également l’organisation d’utiliser ces positions pour observer les mouvements de Tsahal, et même de transporter ses terroristes dans des véhicules imitant ceux de la mission de l’ONU.

Face à cette situation, le ministre israélien appelle à une réponse ferme. Il estime que l’ensemble du gouvernement libanais doit agir contre le Hezbollah, notamment en s’attaquant à ses sources de financement par des mesures économiques et financières.