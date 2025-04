Gideon Saar : "Une reconnaissance d'un État palestinien par la France serait une récompense pour le terrorisme"

Le chef de la diplomatie israélienne a vivement réagi à l'annonce du président français concernant une possible reconnaissance de l'État palestinien. "Une reconnaissance unilatérale d'un État palestinien fictif, par n'importe quel pays, dans la réalité actuelle, constituera une récompense pour le terrorisme et un soutien au Hamas", a déclaré Gideon Saar via son compte X. Dans son message, le ministre israélien des Affaires étrangères a souligné que "ce type d'initiatives n'apportera ni paix, ni sécurité, ni stabilité dans notre région, mais produira l'effet inverse en les éloignant davantage".

Cette prise de position fait suite aux déclarations d'Emmanuel Macron lors d'un entretien accordé à l'émission "C à vous" sur France 5. Le président français y a évoqué son intention de reconnaître un État palestinien dès juin prochain, à l'occasion d'une conférence internationale coprésidée par la France et l'Arabie Saoudite à New York. "On doit aller vers une reconnaissance, et donc dans les prochains mois, on ira", a affirmé le chef de l'État français.

L'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, a également exprimé son désaccord sur franceinfo : "Évoquer la création d'un État palestinien aujourd'hui, alors que la guerre se poursuit, est selon nous totalement irresponsable". Cette tension diplomatique survient dans un contexte où plusieurs pays européens envisagent des démarches similaires, tandis qu'Israël poursuit ses opérations militaires contre le Hamas dans la bande de Gaza, plus de six mois après les attaques du 7 octobre.