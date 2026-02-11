Herzog et Albanese affichent leur volonté de renforcer les relations bilatérales malgré les divergences

En visite officielle en Australie, le président israélien Isaac Herzog a rencontré le Premier ministre Anthony Albanese à Canberra, dans un contexte diplomatique marqué par les tensions au Moyen-Orient et les récentes attaques antisémites sur le sol australien.

Isaac Herzog a souligné que les relations entre Israël et l’Australie ne se limitaient pas au conflit israélo-palestinien. "Nos relations ne dépendent pas uniquement de la question israélo-palestinienne, elles reposent sur des bases beaucoup plus larges", a-t-il affirmé, appelant à porter la coopération bilatérale "à un niveau nouveau et meilleur".

Le président israélien a également évoqué la rencontre à la Maison-Blanche entre le président américain Donald Trump et le Premier ministre Benjamin Netanyahou, destinée à aborder des dossiers internationaux et régionaux majeurs, notamment les négociations entre Washington et Téhéran. Il a exprimé l’espoir que ces discussions contribuent à la paix et à contrer "l’empire du mal émergent de Téhéran", tout en abordant l’avenir de Gaza.

Anthony Albanese a pour sa part salué la visite du chef de l’État israélien et l’a remercié pour le soutien apporté aux familles des 15 Australiens tués lors d’une attaque terroriste antisémite le 14 décembre dernier. Il a également souligné l’importance du réconfort apporté à la communauté juive australienne.

Le Premier ministre a rappelé la position de son gouvernement en faveur d’une solution permettant aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre côte à côte dans la paix et la sécurité. Il a aussi évoqué une décision diplomatique forte prise par Canberra : l’expulsion de l’ambassadeur iranien, une première depuis la Seconde Guerre mondiale, justifiée selon lui par la répression exercée par le régime iranien contre sa propre population.

Malgré des sensibilités différentes sur certains dossiers, les deux dirigeants ont affiché leur volonté de poursuivre un dialogue constructif sur les enjeux régionaux et internationaux.