Herzog sur Fox News : "Comment parler de paix au Liban alors que le Hezbollah a pris le contrôle du pays ?"

Le président israélien Isaac Herzog a estimé ce dimanche qu’un accord de paix entre Israël et le Liban demeurait impossible tant que le Hezbollah conserverait son influence dans le pays avec le soutien de l’Iran.

Interrogé par la chaîne Fox News dans le contexte de l’ouverture de négociations entre Washington et Téhéran, Herzog a affirmé qu’Israël ne s’opposait pas à une solution diplomatique aux tensions régionales, tout en soulignant ses préoccupations concernant le rôle de l’Iran au Liban.

« Un accord de paix entre Israël et le Liban ne peut exister si l’Iran exerce une telle influence et cherche à intervenir dans les affaires libanaises par l’intermédiaire du Hezbollah », a déclaré le chef de l’État. Il a ajouté que la République islamique ne devait « en aucun cas être impliquée dans la crise libanaise » et a appelé la communauté internationale à s’opposer à cette ingérence.

Évoquant les relations entre Israël et les États-Unis, Herzog a mis en avant la solidité du partenariat entre les deux pays. Selon lui, les échanges entre Jérusalem et Washington reposent sur un dialogue « ouvert et fondé sur la confiance », même lorsque des divergences apparaissent sur certains dossiers. Il a également insisté sur la coopération bilatérale visant à empêcher l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire.

Le président israélien a par ailleurs réaffirmé son souhait de voir s’établir une paix durable avec le Liban. Rappelant une récente visite à la frontière nord, il a assuré qu’Israël n’avait « aucune ambition territoriale » vis-à-vis de son voisin et ne nourrissait « aucun différend fondamental » avec lui. « Nous voulons la paix. Mon rêve est de pouvoir prendre la route jusqu’à Beyrouth », a-t-il déclaré.

Isaac Herzog a toutefois accusé le Hezbollah d’être le principal obstacle à une normalisation entre les deux pays. « Comment peut-on espérer la paix entre Israël et le Liban lorsque le Hezbollah tient le Liban en otage ? », a-t-il lancé, soulignant que le mouvement chiite, organisation terroriste soutenue et armée par l’Iran, continue de violer le cessez-le-feu et de déstabiliser la région.

Le président a enfin réitéré son soutien aux efforts diplomatiques américains, tout en appelant à prendre en compte les préoccupations sécuritaires d’Israël dans toute initiative visant à apaiser les tensions au Moyen-Orient.