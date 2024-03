"Il existe d'autres moyens, en dehors d'une opération terrestre, pour s'attaquer au Hamas à Rafah", réitère John Kirby

Le conseiller en communication de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby, a réaffirmé l'opposition des Etats-Unis à une offensive terrestre israélienne de grande envergure à Rafah.

S'adressant à Channel 12, il a déclaré que le secrétaire à la défense Lloyd Austin a affirmé mercredi au ministre de la Défense Yoav Gallant que les Etats-Unis "ne peuvent tout simplement pas soutenir une offensive terrestre majeure à Rafah qui n'inclurait pas un plan réalisable pour assurer la sûreté et la sécurité des 1,5 million de Gazaouis qui y ont cherché refuge".

"Nous reconnaissons qu'il y a des problèmes de sécurité : le Hamas représente toujours une menace viable et nous savons qu'il y a des combattants du Hamas à Rafah. Mais nous ne pensons pas qu'intervenir sur le terrain à Rafah soit une bonne idée, qu'il y a d'autres moyens de s'attaquer à cette menace", a-t-il affirmé. C'est la raison pour laquelle les Etats-Unis étaient "impatients d'accueillir une délégation israélienne cette semaine pour discuter d'autres moyens d'y parvenir". Lundi, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annulé ce voyage prévu, après que les États-Unis ont choisi de ne pas opposer leur veto à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu à Gaza et la libération de tous les otages, mais il serait maintenant prêt à le reprogrammer. Dans l'interview, M. Kirby insiste sur le fait que le refus des États-Unis d'opposer leur veto ne représente pas un changement de politique.

"Encore une fois, nous pensons qu'une opération terrestre d'envergure à Rafah est une erreur. Nous pensons qu'il y a d'autres moyens de s'en prendre au Hamas à Rafah... de le faire sans mettre en danger ces personnes, les réfugiés", a-t-il réitéré.

Interrogé sur les allégations du ministre de la sécurité nationale Itamar Ben Gvir selon lesquelles le président Biden préfère s'aligner sur le chef du Hamas Yahya Sinwar plutôt que sur Netanyahou, M. Kirby répond : "Je ne vois rien de plus offensant ou de plus incorrect". "Lorsque Sinwar a décidé de massacrer 1 200 Israéliens, le président Biden a soutenu sans réserve le peuple israélien et le droit et la responsabilité de l'État israélien de se défendre et de défendre ses citoyens contre toute nouvelle attaque".

AP Photo/Mohammed Dahman

"Le Hamas a clairement indiqué qu'il n'aimerait rien de mieux que de perpétrer un nouveau massacre comme celui du 7 octobre, et c'est pourquoi nous continuons à soutenir Israël dans ses besoins d'autodéfense", a-t-il expliqué.

"Cette affaire est profondément personnelle pour le président Biden", a ajouté M. Kirby. "Il a répété à maintes reprises qu'il n'était pas nécessaire d'être juif pour être sioniste. Il croit fermement en l'État d'Israël et en la nécessité de se protéger et de se défendre. Mais il est également convaincu de l'importance de la crédibilité et de la réputation de la nation israélienne au sein de la communauté internationale. Et il veut s'assurer qu'elles sont préservées. Et cela dépend en grande partie non seulement du type d'opérations menées, mais aussi de la manière dont elles sont menées", a-t-il conclu.