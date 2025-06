"Il faut soutenir Israël dans sa lutte contre le terrorisme", affirme le ministre allemand de l'Intérieur

Articles recommandés -

Dans une première visite diplomatique depuis la fin de l'opération "Réveil du Lion", le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a accueilli le ministre allemand de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, pour une visite de solidarité marquée par un déplacement symbolique sur le site de l'impact meurtrier de missile iranien à Bat Yam.

Une visite chargée de symboles

La délégation, accompagnée du maire de Bat Yam, Tzvika Brot, et du général de brigade Elad Edri du Commandement du front intérieur, s'est rendue sur les lieux où un missile iranien avait frappé la ville côtière. Cette attaque avait fait au moins 9 morts, dont 3 enfants, et causé d'importants dégâts dans un immeuble résidentiel de 10 étages.

Les deux ministres ont ensuite tenu des réunions de travail bilatérales et une rencontre élargie avec leurs équipes respectives, avant de s'adresser conjointement aux médias.

Appel à l'activation du mécanisme "snapback"

Lors de leur déclaration commune, Gideon Sa'ar a remercié son homologue allemand pour cette visite de solidarité et son soutien constant à Israël au fil des années. "Israël a agi pour éliminer une menace existentielle immédiate et l'a fait avec succès", a-t-il déclaré, avant d'ajouter : "Il incombe désormais à la communauté internationale de prendre des mesures concrètes contre le programme nucléaire iranien, face aux attaques du régime iranien contre l'AIEA et à son annonce qu'il cesserait de coopérer avec elle."

Le chef de la diplomatie israélienne a particulièrement insisté sur l'urgence d'une action européenne : "C'est le moment pour les pays de l'E3 - l'Angleterre, l'Allemagne et la France - d'activer le snapback, une mesure concrète qui est à leur disposition."

Le mécanisme "snapback" fait référence à la possibilité de rétablir automatiquement les sanctions internationales contre l'Iran dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015, si le pays ne respecte pas ses engagements.

La position allemande : soutien total aux actions israéliennes

Alexander Dobrindt a exprimé sa gratitude pour l'invitation à se rendre en Israël et a réaffirmé le soutien de l'Allemagne : "Il faut soutenir Israël dans sa lutte contre le terrorisme. Il n'y a aucune justification aux attaques contre la population civile, comme cela s'est produit ici."

Le ministre allemand a particulièrement mis l'accent sur la menace nucléaire iranienne : "Celui qui voit ce que les Iraniens ont fait à la population civile israélienne doit craindre ce que les Iraniens pourraient faire avec une bombe nucléaire. Nous soutenons à 100% les actions d'Israël ces derniers jours et l'attaque contre les installations nucléaires."

Dobrindt a conclu en soulignant la dimension européenne de cette menace : "Le nucléaire n'est pas seulement une menace pour Israël mais pour toute l'Europe. Israël, l'Allemagne et les États-Unis ne se résigneront pas à un Iran nucléaire."