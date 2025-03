Incendie meurtrier en Macédoine du Nord : Israël envoie une équipe médicale d'aide

Suite à la conversation du ministre israélien des Affaires étrangères, Guideon Sa'ar avec son homologue macédonien Timco Mucunski, une délégation médicale israélienne du centre médical Sheba s'est envolée lundi pour la Macédoine du Nord pour apporter son aide après l'incendie d'une discothèque.

L'État d'Israël envoie une délégation médicale spéciale en Macédoine du Nord suite à l'incendie meurtrier survenu dans une discothèque de la ville de Kočani, qui a fait 59 victimes et des dizaines de blessés. La délégation, qui comprend l'ambassadrice itinérante israélienne en Macédoine du Nord, des médecins, des infirmières, dont des spécialistes des brûlures et des orthopédistes du centre médical Sheba Tel Hashomer, fournira une assistance médicale d'urgence aux hôpitaux locaux. L’équipe israélienne travaillera en pleine coopération avec les équipes médicales de Macédoine du Nord et avec les autorités locales pour fournir des soins vitaux et aider à la réadaptation des blessés.

Sheba Tel Hashomer Medical Center

"Israël soutient le peuple macédonien dans les moments difficiles qui ont suivi l'incendie de la discothèque", a déclaré l'ambassadrice itinérante d'Israël en Macédoine du Nord, Simona Frankel. "La délégation médicale qui part fera de son mieux pour aider les équipes médicales locales à soigner les blessés et à faire face aux conséquences difficiles pour le système de santé local d'un événement aussi meurtrier que celui qui s'est produit".

"Le centre Sheba pour la médecine de catastrophe et l'assistance humanitaire constitue une infrastructure nationale prête à fournir une assistance médicale en cas d'urgence dans n'importe quel endroit du globe", a quant à lui déclaré le chef de la délégation du Centre Sheba pour la médecine de catastrophe et l'assistance humanitaire, le Dr. Shahar Shapira. "Dans le cadre de la mission, des spécialistes des brûlures de l'unité nationale des brûlés de Sheba se rendent en Macédoine pour aider les équipes médicales locales et fournir des traitements vitaux en fonction des besoins sur le terrain".

La délégation d'aide est organisée par le ministère israélien des Affaires étrangères et le centre médical Sheba Tel Hashomer, et devrait rester sur le terrain aussi longtemps que son soutien sera nécessaire, ont indiqué le ministère israélien des Affaires étrangères et l'hôpital Sheba.