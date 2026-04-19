Info i24NEWS - Trêve au Liban : L'ambassadeur d'Israël aux États-Unis appelle l'administration Trump et exige des clarifications

Une séquence diplomatique inhabituelle s’est jouée ce week-end entre les États-Unis et Israël, révélant des frictions rarement exprimées aussi directement entre deux alliés stratégiques. Selon une information exclusive d’i24NEWS, dévoilée ce dimanche soir par les journalistes Matthias Inbar et Jonathan Serero, un échange discret mais significatif a eu lieu après les déclarations fermes du président américain Donald Trump appelant à un arrêt des opérations israéliennes au Liban.

À l’origine de cette tension : une prise de position publique jugée abrupte à Jérusalem. « Stop, ça suffit », avait lancé Donald Trump, enjoignant Israël à suspendre toute opération militaire contre des cibles libanaises. Une déclaration perçue comme une ligne rouge par les autorités israéliennes, dans un contexte sécuritaire particulièrement sensible à la frontière nord.

D’après les informations recueillies, une réunion a été organisée à la demande du cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahou. L’ambassadeur d’Israël à Washington, Yechiel Leiter, s’est entretenu avec deux hauts responsables de la Maison-Blanche. Si le contenu exact de cet échange n’a pas été rendu public, Israël aurait exprimé son « mécontentement » face à la formulation et au caractère contraignant des propos américains.

Dans un second temps, l’administration américaine a cherché à nuancer la position présidentielle. Un responsable américain a ainsi précisé que l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban interdit toute opération militaire offensive israélienne, tout en préservant explicitement le droit de légitime défense en cas de menace imminente ou d’attaque en cours. Une clarification visant à rétablir un équilibre entre retenue stratégique et impératifs sécuritaires.

Cette mise au point souligne la complexité du moment diplomatique : entre volonté américaine de contenir l’escalade et détermination israélienne à préserver sa liberté d’action face au Hezbollah.

Pour l’heure, les services du Premier ministre israélien n’ont pas officiellement réagi. Mais cet épisode met en lumière les ajustements permanents qui caractérisent la relation entre Washington et Jérusalem, même au cœur d’une alliance solide, lorsque les impératifs militaires et politiques divergent.