Inquiétude en Israël après l’élection de Zohran Mamdani à la mairie de New York

L’élection de Zohran Mamdani à la tête de la ville de New York a suscité de vives réactions parmi la classe politique israélienne, plusieurs responsables exprimant leur inquiétude face à l’arrivée au pouvoir d’un dirigeant perçu comme hostile à Israël.

La vice-ministre israélienne des Affaires étrangères, Sharren Haskel, a déclaré au Jerusalem Post que cette victoire était "profondément préoccupante au vu de son passé de déclarations anti-israéliennes et antisémites". Elle a ajouté que "la communauté juive de New York mérite des dirigeants qui la protègent, et non qui la stigmatisent", tout en assurant que l’État d’Israël continuerait à œuvrer pour la sécurité et la dignité des Juifs américains.

L’ancien ministre Avigdor Liberman, chef du parti Yisrael Beytenu, a pour sa part dénoncé une élection qu’il a qualifiée de "choc moral". Selon lui, "un homme qui a soutenu le Hamas, attaqué Israël et blâmé l’Occident pour tous les maux du monde" a désormais pris la tête de la métropole américaine. Liberman a estimé que "trois décennies après les attentats du 11 septembre, New York a choisi un raciste, populiste et islamiste chiite", ajoutant que cet événement devait servir de "signal d’alarme aux Juifs de New York" et les inciter à émigrer en Israël, "leur véritable foyer".

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a lui aussi fustigé cette élection, affirmant qu’elle "restera gravée comme le jour où l’antisémitisme a triomphé du bon sens".

De son côté, le député Ohad Tal, du Parti sioniste religieux et président du caucus Knesset-Israël–États-Unis, a qualifié Mamdani de "dirigeant islamiste, antisémite et communiste", estimant que "les forces progressistes et ‘woke’ ont remporté une victoire inquiétante". Il a toutefois rappelé que "les Juifs d’Amérique peuvent toujours compter sur le soutien de l’État d’Israël, dont les portes leur seront toujours ouvertes".