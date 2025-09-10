Isaac Herzog à Londres : "La libération immédiate des otages est la première étape vers la paix"

Articles recommandés -

Le président israélien Isaac Herzog a rencontré mercredi le Premier ministre britannique Keir Starmer à son bureau officiel au 10 Downing Street à Londres, dans un contexte de tensions croissantes autour du conflit à Gaza et des projets diplomatiques britanniques.

Accueilli devant le bâtiment historique, Herzog a d’abord eu un entretien en tête-à-tête avec Starmer, suivi d’une réunion élargie en présence de l’ambassadrice d’Israël au Royaume-Uni, Tzipi Hotovely.

À l’issue de la rencontre, Herzog a souligné l’amitié solide entre les deux pays, tout en reconnaissant des désaccords profonds. Il a averti que l’intention du Royaume-Uni de reconnaître un État palestinien dans le contexte actuel « ne viendrait en aide à aucun Palestinien » et risquerait de compromettre le retour des otages, tout en encourageant les extrémistes au Moyen-Orient et au-delà.

Le président israélien a réitéré son opposition à toute sanction contre Israël, « la seule démocratie de la région », et a dénoncé la « propagande de la faim » diffusée par le Hamas à Gaza alors que 48 otages sont toujours détenus dans des conditions cruelles.

Isaac Herzog a insisté sur le fait que la libération immédiate et inconditionnelle des otages était un impératif humanitaire et « la première et unique étape vers la paix ». Il a également salué la décision britannique d’activer le mécanisme "snapback" contre l’Iran, soulignant l’importance de bloquer toute tentative iranienne de restaurer ses capacités nucléaires.

Enfin, les deux hommes ont discuté de l’urgence de libérer les otages, de mettre fin aux combats et de préparer la reconstruction d’une Gaza libérée du Hamas.