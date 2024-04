Isaac Herzog en visite d'État au Rwanda pour les 30 ans du génocide tutsi et œuvrer à la libération des otages

Le président israélien Isaac Herzog est arrivé dimanche matin à Kigali, la capitale du Rwanda, où il participera à la cérémonie de commémoration du 30e anniversaire du génocide des Tutsis par les Hutus et tiendra des réunions diplomatiques avec des dirigeants du monde entier. Il est le premier dirigeant israélien à se rendre en Afrique depuis le déclenchement de la guerre à Gaza, et sa visite s'inscrit dans le cadre de l'effort international visant à libérer les otages kidnappés par les terroristes et toujours détenus dans le territoire palestinien.

Isaac Herzog participera à la cérémonie aux côtés de dizaines de présidents, Premiers ministres, ministres des Affaires étrangères et de de dirigeants d'organisations internationales, venus pour l’occasion. Il tiendra des réunions diplomatiques soulignant la nécessité urgente d'obtenir la libération des otages détenus par le Hamas depuis maintenant six mois, notamment les enfants, les femmes et les personnes âgées.

Maayan Tuaf / GPO

Il soulignera également la nécessité de lutter conjointement contre le terrorisme dans le monde entier. Outre la cérémonie officielle en compagnie des dirigeants mondiaux et de ses entretiens au sujet des otages israéliens détenus à Gaza, Isaac Herzog participera, à l'invitation du président rwandais Paul Kagame, au dépôt de gerbes au monument central.