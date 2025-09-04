Isaac Herzog reçu au Vatican : appel à l’unité pour la libération des otages et la paix au Moyen-Orient

Articles recommandés -

Le président israélien Isaac Herzog a été reçu ce jeudi au Vatican par le pape Léon XIV, saluant un "accueil chaleureux" et exprimant sa gratitude envers le souverain pontife. Dans un message publié sur X, Herzog a souligné la priorité absolue d’Israël : obtenir la libération immédiate des otages toujours détenus à Gaza par le Hamas.

"Israël aspire à un jour où les peuples du Moyen-Orient, les enfants d’Abraham, vivront ensemble dans la paix, le partenariat et l’espoir", a déclaré le président. Il a appelé tous les dirigeants religieux et les personnes de bonne volonté à s’unir pour exiger la libération des otages, considérée comme "la première étape essentielle vers un avenir meilleur pour toute la région".

Isaac Herzog a également réaffirmé l’engagement d’Israël en faveur de la liberté de religion pour toutes les confessions et sa volonté de protéger les communautés chrétiennes en Terre sainte et à travers le Moyen-Orient.

Enfin, le président israélien a salué le rôle du pape dans la lutte contre la haine et la violence et son action pour promouvoir la paix mondiale, exprimant son souhait de renforcer la coopération entre Israël et le Vatican au service de "la justice et de la compassion".