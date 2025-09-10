Isaac Herzog se rend à Londres pour dénoncer la reconnaissance d’un État palestinien par le Royaume-Uni

Articles recommandés -

Le président israélien Isaac Herzog se rend ce mercredi à Londres pour une rencontre avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, au 10 Downing Street. Cette visite intervient dans un contexte tendu après l’annonce par Londres de son intention de reconnaître officiellement un État palestinien et face à ce qu’Israël dénonce comme une montée inquiétante de l’antisémitisme au Royaume-Uni.

Lors de l’entretien, Herzog exprimera sa ferme opposition à la position britannique, qu’il considère comme une « récompense pour le terrorisme » susceptible de compromettre les efforts visant à libérer les 48 otages encore détenus dans la bande de Gaza et à mettre fin à la guerre.

Le président israélien entend également condamner les sanctions prises contre l’État hébreu, qualifiées d’inacceptables entre deux pays partageant des valeurs et des intérêts communs. Il reprochera à Londres de relayer, selon lui, la « campagne de famine » orchestrée par le Hamas pour délégitimer Israël sur la scène internationale. Isaac Herzog insistera sur le fait que le combat d’Israël contre l’Iran et ses alliés régionaux représente une lutte globale pour les pays du monde libre, dont la Grande-Bretagne. Il appellera Londres à rester ferme face aux pressions internationales et à exiger la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Cette rencontre est perçue à Jérusalem comme un moment crucial pour tenter de dissuader le Royaume-Uni d’avancer dans sa démarche de reconnaissance d’un État palestinien, une décision qui, selon Israël, pourrait fragiliser la stabilité régionale.