Glaives de Fer : 17% des pertes de Tsahal liées à des accidents opérationnels

Depuis la reprise des combats à Gaza en mars, l’armée israélienne fait face à une hausse préoccupante d’accidents opérationnels, selon une information diffusée par la chaîne publique Kan. Sur les 451 soldats israéliens tués depuis le début de l’opération "Glaives de Fer," à Gaza, au moins 77 décès — soit environ 17 % — sont dus à des incidents non liés à l’ennemi.

Ces pertes incluent 31 cas de tirs amis, 28 accidents liés à une mauvaise manipulation d’armes ou de munitions, 7 accidents de véhicules militaires en zone de combat, 6 tirs mal dirigés et 5 incidents liés aux conditions météorologiques ou à des erreurs techniques.

Outre les morts, Tsahal fait également état de près de 1 600 blessés depuis le lancement de l’opération, un chiffre qui reflète l’intensité des combats mais aussi la complexité logistique des opérations sur le terrain.

L’un des cas les plus récents et tragiques concerne le soldat Amit Cohen, 19 ans, inhumé mardi. Il a été tué dans l’explosion d’un drone offensif que lui et un officier de la brigade Golani pilotaient depuis un abri occupé par treize soldats. L’explosion, provoquée par une défaillance technique, a grièvement blessé l’officier et coûté la vie à Cohen. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’incident.

Ces données mettent en lumière les risques internes croissants au sein de Tsahal, dans un conflit où la menace ne vient pas uniquement de l’ennemi, mais aussi de la complexité des opérations et du matériel utilisé.