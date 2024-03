Israël a adopté une nouvelle stratégie de dissuasion régionale face à l'Iran et le Hezbollah (expert saoudien)

Lors de son intervention sur la chaîne Al-Hadath jeudi, Assad Awad, commentateur militaire, a analysé la situation dans le nord d'Israël et les tactiques de l'armée israélienne dans la région, face au conflit opposant Israël au Hezbollah et à l'Iran. Awad a suggéré qu'"Israël a été surpris par l'étendue des tunnels à Gaza et les méthodes militaires [du Hamas], et il a adopté une nouvelle stratégie de dissuasion régionale". Selon lui, Israël a d'abord "sévèrement frappé les opérations d'expédition iraniennes dans la région et détruit de nombreuses cargaisons d'armes en provenance d'Iran".

"À l'étape suivante, des entrepôts dans l'est de la Syrie ont été attaqués et détruits. [Les entrepôts] contiennent des armes qui auraient pu être déployées à la frontière avec Israël en quelques heures. En fait, cela a sapé les lignes d'approvisionnement de l'Iran vers le Hezbollah et les milices iraniennes dans la région", a-t-il expliqué.

Awad a précisé que "géographiquement, la zone du Golan - face aux fermes de Chebaa, est un terrain difficile considéré comme un bastion du Hezbollah. Les frappes aériennes israéliennes n'y seront pas avantageuses, et Israël devra faire preuve de créativité pour trouver de nouvelles tactiques opérationnelles".

Il a également mentionné la Brigade des montagnes, qui commencera ses opérations dans les semaines à venir et opérera dans les secteurs du Mont Hermon et du Mont Dov. "Les forces de la Brigade des montagnes ont participé à la guerre de 2006 et connaissent bien les tunnels du Hezbollah", a-t-il déclaré. Enfin, Awad a avancé que "70 à 80 % des arsenaux ont été détruits", ce qui "devrait retarder tout plan que le Hezbollah cherche à mettre en œuvre". Selon lui, cette situation pourrait représenter une opportunité stratégique pour Israël dans le conflit qui l'oppose au mouvement chiite libanais.