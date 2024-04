Israël a décidé de la forme que prendra sa riposte contre l'Iran et attend le "bon moment"

Israël a arrêté les modalités de sa riposte à l'attaque de missiles iranienne, selon les informations rapportées mardi soir par la chaîne de télévision Kan 11. Les autorités israéliennes attendent désormais le "bon moment" pour agir. Cette décision intervient sur fond de dissensions marquées au sein de l'exécutif quant au calendrier et à la nature de la réponse à apporter. Si certains ministres préconisaient d'attendre un consensus international, d'autres plaidaient pour une réaction immédiate.

Dans le même temps, la communauté internationale exerce des pressions sur l'État hébreu pour qu'il s'abstienne de toute mesure de rétorsion susceptible de précipiter la région dans un conflit majeur entre Israël et l'Iran. Une source diplomatique a expliqué à Kan News que plusieurs pays européens sont prêts à "aller loin" en termes de sanctions contre l'Iran.

Par ailleurs, certains ministres du gouvernement ont conseillé au Premier ministre Benjamin Netanyahou de cibler des sites stratégiques en Iran pour répliquer à l'offensive menée dans la nuit de samedi à dimanche. Les divergences persistent au sein de l'exécutif israélien, même si une majorité de décideurs jugent qu'une telle opération doit être lancée dans les plus brefs délais. Selon un haut responsable du gouvernement, "chaque jour qui passe réduit les chances d'une frappe de représailles d'envergure contre l'Iran".

Dans la nuit de samedi à dimanche, plus de 300 missiles balistiques, missiles de croisière et drones ont été tirés depuis l'Iran vers Israël. La plupart d'entre eux ont été interceptés avant d'atteindre le territoire israélien, mais quelques missiles ont frappé la base de Nevatim, causant des dégâts mineurs sans perturber les opérations de la base. Dans la communauté bédouine, non loin de la base, une fillette d'environ sept ans a été grièvement blessée par un éclat qui a pénétré dans sa maison et l'a atteinte à la tête. Elle est hospitalisée au centre médical Soroka de Beersheba.

L'attaque iranienne fait suite à l'élimination, attribuée à Israël, de Mohammad Reza Zahedi, commandant des forces du Corps des Gardiens de la révolution iranienne en Syrie et au Liban, tué dans un bâtiment proche de l'ambassade d'Iran à Damas.