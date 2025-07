Israël accélère massivement la production de missiles intercepteurs Arrow

Articles recommandés -

Le ministère israélien de la Défense a signé un contrat de grande envergure avec Israel Aerospace Industries (IAI) pour accélérer considérablement la production en série des missiles intercepteurs Arrow. L’accord, signé par le directeur général du ministère, le général de réserve Amir Baram, prévoit la livraison d’un volume significatif supplémentaire de ces intercepteurs avancés.

Cette décision fait suite aux performances remarquées du système Arrow pendant la guerre de "Glaives de Fer", et dernièrement lors de l’opération "Réveil du Lion", contre l'Iran. Conçu pour intercepter des missiles balistiques tant à l’intérieur qu’en dehors de l’atmosphère, le système Arrow s’est imposé comme un pilier de la défense aérienne stratégique d’Israël.

Le développement du système Arrow est mené par IAI en coopération avec la société américaine Stark Aerospace. D’autres partenaires industriels majeurs incluent ELTA et TAMAM (filiales d’IAI), Elbit Systems, Tomer et Rafael Advanced Defense Systems.

La coopération étroite entre l’Organisation israélienne de défense antimissile (IMDO) et la Missile Defense Agency (MDA) américaine est un élément clé de la supériorité technologique israélienne dans le domaine. Ensemble, elles supervisent aussi la production du Dôme de Fer et du système Fronde de David.

"Les systèmes de défense israéliens, et le système Arrow en particulier, ont prouvé leur efficacité exceptionnelle durant le conflit. Leurs nombreuses interceptions ont sauvé des vies et limité les dégâts économiques", a déclaré Amir Baram. Il a souligné que l’augmentation du rythme de production est essentielle pour renforcer la préparation opérationnelle face aux menaces actuelles et futures.

Pour sa part, le président de l’IAI, Boaz Levy, a salué "une décision cruciale qui reflète la confiance accordée aux employés de l’industrie israélienne" et a confirmé que l’entreprise opère depuis le début de la guerre à pleine capacité pour répondre aux besoins sécuritaires du pays.