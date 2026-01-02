Israël accuse le nouveau maire de New York de "nourrir l’antisémitisme"

Le ministère israélien des Affaires étrangères a vivement critiqué vendredi les premières décisions du nouveau maire de New York, Zohran Mamdani, l’accusant de « nourrir l’antisémitisme » dès son entrée en fonctions.

Dans un message publié sur le réseau X, le ministère israélien des Affaires étrangères affirme que, « dès son tout premier jour », le maire a « montré son vrai visage » en supprimant l’adoption par la municipalité de la définition de l’antisémitisme de l’IHRA, tout en levant les restrictions encadrant les appels au boycott d’Israël.

« Ce n’est pas du leadership. C’est jeter de l’essence antisémite sur un feu déjà ouvert », dénonce la diplomatie israélienne, dans un contexte de recrudescence des actes antisémites aux États-Unis depuis le début de la guerre à Gaza.

La définition de l’IHRA, largement adoptée par de nombreux États et institutions à travers le monde, inclut certaines formes d’hostilité envers Israël lorsqu’elles relèvent de l’antisémitisme. Elle est régulièrement contestée par des élus et organisations pro-palestiniennes, qui y voient une "atteinte à la liberté d’expression".

À New York, ville abritant l’une des plus importantes communautés juives au monde, la question est particulièrement sensible. Les débats autour du mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions) et de la politique israélienne ont déjà provoqué de vives tensions ces dernières années.

Les décisions du nouveau maire suscitent de fortes inquiétudes au sein d’organisations juives locales, tandis que ses soutiens défendent un "repositionnement politique en faveur des droits des Palestiniens".