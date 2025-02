Israël annonce des restrictions de sécurité sur le Mont du Temple à l'occasion du Ramadan

Israël a annoncé jeudi qu'il mettra en place ce qu'il appelle des "restrictions de sécurité" sur le Mont du Temple (esplanade des Mosquées pour les musulmans), dans la vieille ville de Jérusalem, durant le mois sacré musulman du Ramadan qui commence ce week-end. Pendant le Ramadan, des centaines de milliers de Palestiniens viennent prier à Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'islam, situé à Jérusalem-Est.

Cette année, le Ramadan coïncide avec un cessez-le-feu fragile à Gaza, qui a largement suspendu les combats après une guerre dévastatrice ayant fait des dizaines de milliers de morts dans le territoire palestinien. "Les restrictions habituelles pour la sécurité publique seront en place comme elles l'ont été chaque année", a déclaré le porte-parole du gouvernement israélien, David Mencer, lors d'un briefing en ligne aux journalistes.

L'an dernier, en pleine guerre à Gaza, les autorités israéliennes avaient imposé des restrictions aux visiteurs se rendant à Al-Aqsa, particulièrement aux Palestiniens venant de Judée-Samarie. Seuls les hommes âgés de 55 ans et plus et les femmes de plus de 50 ans étaient autorisés à entrer dans l'enceinte de la mosquée "pour des raisons de sécurité", tandis que des milliers de policiers israéliens étaient déployés dans la vieille ville de Jérusalem.

Mencer a indiqué que des précautions seraient à nouveau prises cette année. "Ce que nous ne pouvons pas tolérer, bien sûr, et aucun pays ne le permettrait, c'est que des personnes cherchent à fomenter la violence et des attaques contre qui que ce soit", a-t-il déclaré, sans détailler le dispositif policier prévu pour cette année.

Le Mont du Temple reste au cœur de tensions politiques et religieuses récurrentes. Ce lieu, sacré pour les deux religions, fait l'objet d'un accord tacite depuis 1967, selon lequel les musulmans peuvent y prier tandis que les non-musulmans peuvent seulement y accéder à certaines heures et sans y pratiquer de culte.

"Le gouvernement israélien a toujours affirmé son engagement à préserver le statu quo sur ce site sensible", a rappelé un responsable du ministère des Affaires étrangères. Malgré ces déclarations, les incidents se sont multipliés ces dernières années, provoquant régulièrement des tensions dans la région, particulièrement durant les périodes de fêtes religieuses comme le Ramadan.