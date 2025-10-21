Israël appelle le Premier ministre canadien à renoncer à son engagement d’arrêter Netanyahou

Le gouvernement israélien a exhorté mardi le Premier ministre canadien Mark Carney à revenir sur sa déclaration selon laquelle il appliquerait le mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) visant Benjamin Netanyahou s’il se rendait au Canada.

« Nous pensons que le Premier ministre Carney devrait naturellement reconsidérer sa position et accueillir le Premier ministre Netanyahou, dirigeant du seul État juif et démocratique du Moyen-Orient », a déclaré la porte-parole du gouvernement israélien, Shosh Bedrosian.

Lors d’un entretien avec Bloomberg, Carney avait confirmé qu’il maintiendrait l’engagement de son prédécesseur Justin Trudeau d’exécuter le mandat d’arrêt émis par la CPI pour crimes de guerre.

La semaine dernière, la Cour pénale internationale a rejeté la requête d’Israël visant à contester les mandats visant Netanyahou et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, accusés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité liés à la guerre contre le Hamas à Gaza. Israël rejette fermement ces accusations, qualifiant les poursuites de politiquement motivées et d’injustifiées, et appelle ses alliés à ne pas reconnaître la compétence de la CPI dans cette affaire.