Arrestation d'une sœur d'Ismaïl Haniyeh, vivant en Israël, soupçonnée d'infractions à la sécurité

Les forces de sécurité israéliennes ont interpellé ce lundi une femme de 57 ans, sœur du chef du Hamas Ismail Haniyeh et résidente de Tel Sheva, une localité bédouine du Néguev. Elle est soupçonnée d'infractions à la sécurité, notamment de liens avec des activistes du Hamas et d'incitation au terrorisme en Israël. Plusieurs sœurs de Haniyeh possèdent la nationalité israélienne après avoir épousé des Bédouins.

"Lors d'un raid des forces de police du district sud, une résidente de Tel Sheva, parente d'un haut responsable du Hamas, a été arrêtée pour suspicion de liens avec des militants du Hamas et d'identification à l'organisation terroriste, tout en incitant et en soutenant des actes de terrorisme en Israël", a déclaré la police. "Au cours de la perquisition à son domicile, les forces ont localisé des documents, des supports médiatiques, des téléphones et d'autres preuves attestant de graves infractions à la sécurité contre l'État d'Israël".

Ce raid baptisé "Lever de soleil précoce", mené conjointement par la police et le Shin Bet, a mobilisé d'importants moyens : unités spéciales, police des frontières, unité aérienne et services de renseignement. Le mois dernier, Channel 13 avait révélé qu'une nièce d'Ismail Haniyeh avait accouché dans un hôpital israélien. Par le passé, la fille, la petite-fille et le beau-frère du chef du Hamas s'étaient également rendus de Gaza en Israël pour y être soignés.

"Le commandant du district sud, le commissaire Amir Cohen, a supervisé de près les préparatifs opérationnels du district du Néguev et des forces partenaires", a souligné la police. "Il salue la coopération de la police israélienne et des agences de sécurité de l'État dans la lutte contre ceux qui incitent à la violence et aux actes de terrorisme, et ceux qui soutiennent les organisations terroristes".