Israël avait initialement prévu une frappe majeure contre des cibles militaires iraniennes, y compris près de Téhéran (NYT)

Israël avait initialement prévu une contre-attaque beaucoup plus large contre des cibles militaires iraniennes, y compris près de Téhéran, en réponse à l'attaque sans précédent de l'Iran les 13 et 14 avril, rapporte le New York Times, citant trois responsables israéliens non identifiés. Israël a finalement opté pour une riposte moins puissante face aux pressions diplomatiques intenses visant à éviter une escalade des hostilités directes. Le week-end précédent, les forces israéliennes avaient déjoué la plupart des missiles et drones iraniens avec l'aide d'une coalition dirigée par les États-Unis, et suite à un appel téléphonique entre le président Joe Biden et le Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Selon des responsables israéliens et occidentaux cités par le NYT, des avions de combat israéliens ont tiré "un petit nombre de missiles" à plusieurs centaines de kilomètres à l'ouest de l'Iran, ainsi que de petits drones d'attaque, appelés quadricoptères, "pour semer la confusion dans la défense aérienne iranienne". Un seul missile a touché une batterie antiaérienne dans une partie stratégiquement importante du centre de l'Iran, faisant partie des défenses aériennes S-300 de l'installation nucléaire de Natanz, tandis qu'un autre a explosé en vol. "Une fois qu'il a été clair que le premier avait atteint sa cible, l'armée de l'air a détruit le second missile pour éviter de causer trop de dommages", a déclaré un responsable israélien cité par le Times.

Le journal affirme également qu'Israël avait initialement prévu l'attaque pour le lundi 15 avril, mais s'est retiré à la dernière minute par crainte que le Hezbollah n'"intensifie considérablement ses frappes sur le nord d'Israël". Israël n'a pas officiellement reconnu sa responsabilité dans la contre-attaque, bien que plusieurs de ses dirigeants l'aient laissé entendre, et l'Iran a minimisé l'importance de la riposte sans blâmer directement Israël.