Israël cherche à renforcer ses liens avec le Sahel

Le chef de l’État burkinabé, Ibrahim Traoré, a reçu l’ambassadeur d’Israël en Côte d’Ivoire, Simon Seroussi, également accrédité auprès du Bénin, du Togo et du Burkina Faso.

Cette rencontre intervient alors qu’Israël cherche à approfondir ses relations avec plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et du Sahel, dans un contexte régional marqué par l’instabilité sécuritaire et la lutte contre les groupes jihadistes.

Selon le compte Infos Minutes, cette visite s’inscrit dans une dynamique plus large de rapprochement entre Israël et certains États sahéliens. Le média affirme également que le Mali aurait engagé depuis plusieurs mois des discussions discrètes avec Israël, avec l’appui des Émirats arabes unis et du Maroc.

Aucune annonce officielle n’a toutefois été faite à ce stade sur la nature exacte des échanges entre Ouagadougou et Jérusalem, ni sur d’éventuels accords diplomatiques ou sécuritaires.

Pour Israël, le renforcement de sa présence dans le Sahel pourrait répondre à plusieurs objectifs : développer de nouveaux partenariats stratégiques, renforcer la coopération sécuritaire et consolider son influence sur le continent africain.

Côté burkinabé, cette rencontre pourrait aussi s’inscrire dans une volonté de diversifier les alliances internationales, alors que le pays fait face à une menace terroriste persistante et cherche de nouveaux partenaires dans les domaines sécuritaire, diplomatique et économique.