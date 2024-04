Israël : Cinq extrémistes soupçonnés d'attaques violentes contre des Palestiniens placés en détention administrative

Selon des informations exclusives, cinq jeunes juifs soupçonnés d'avoir participé à des attaques violentes contre des Palestiniens, dont certains mineurs, ont été placés en détention administrative ce dimanche. Ces jeunes sont accusés d'avoir initié et dirigé les violences survenues il y a environ deux semaines, lors du week-end qui a suivi le meurtre de Binyamin Ahimaïr. Ils sont soupçonnés d'avoir incendié des véhicules et des maisons dans dix villages, y compris des habitations occupées. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a signé les ordres de détention sur recommandation du Shin Bet.

Selon des sources sécuritaires de haut rang, les jeunes ont coordonné les attaques violentes qui ont suivi l'assassinat d'Ahimaïr en établissant des "codes" entre eux. Ils auraient également convaincu et incité d'autres personnes à participer. Tous avaient déjà fait l'objet de mesures restrictives par le passé et, selon les sources, "toutes les mesures possibles" avaient été prises avant l'émission de l'ordre de détention administrative. "Il s'agit de délinquants qui ont été avertis et n'ont pas changé leur comportement", a affirmé l'une des sources.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a réagi en accusant le ministre de la Défense de "persécuter les colons", comparant cette décision à ce que "le tribunal antisémite de La Haye fait au gouvernement israélien". Il a qualifié cette décision de "politique sous couvert de sécurité" et d'"acte irresponsable".

Sa collègue de parti, la députée Limor Son Har Melech, a renchéri en comparant également la situation à la Cour pénale internationale de La Haye : "Pourquoi aller jusqu'à la CPI pour rencontrer la distorsion, la déformation et la transformation de la victime en coupable, alors que le ministre de la Défense Gallant, le plus raté de l'histoire d'Israël, le fait lui-même, transformant nos chers colons, qui souffrent quotidiennement du terrorisme palestinien, en 'terroristes' ?". Elle a annoncé son intention de rendre visite aux détenus dans les prochains jours pour "renforcer leur moral".