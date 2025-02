Israël construit des avant-postes militaires en Syrie, affirme le maire d'un village syrien

Israël construit des bases militaires en Syrie, a déclaré au Washington Post Mohammed Muraiwid, maire de Jubata al-Khassab, village situé dans le Golan syrien. Il a affirmé au journal américain que les bulldozers israéliens avaient arraché des arbres fruitiers et d'autres arbres dans une réserve naturelle afin de construire un avant-poste, et qu'il considérait cela comme une "occupation".

Le Washington Post a également visionné des images satellite montrant des structures et des véhicules à l'intérieur de la prétendue base israélienne, une construction similaire à huit kilomètres au sud de celle-ci, et le début d'un troisième site plus au sud. Les images montrent également une nouvelle route près de Quneitra.

Tsahal a réagi auprès du quotidien en assurant opérer "à l'intérieur de la zone tampon et à des points stratégiques, pour protéger les résidents du nord d'Israël". L'armée israélienne a également mis en place des points de contrôle, fermé des routes et effectué des patrouilles, et éloigné les manifestants.

Par ailleurs, le nouveau dirigeant de la Syrie, Ahmed al-Sharaa, a maintenu ses forces à l'écart de la frontière israélienne. Al-Sharaa a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'était pas intéressé par un conflit avec Israël et qu'il respecterait l'accord de cessez-le-feu de 1974 entre Israël et la Syrie.