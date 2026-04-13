Israël convoque l’ambassadeur italien après des commentaires sur les frappes au Liban

L’État hébreu a convoqué lundi l’ambassadeur italien après des déclarations du ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, qui a dénoncé des « attaques inacceptables » contre des civils au Liban lors d’une visite officielle à Beyrouth, selon une source diplomatique italienne.

En déplacement au Liban, Antonio Tajani s’est entretenu avec le président Joseph Aoun et le chef de la diplomatie Youssef Raggi. Sur le réseau X, il a déclaré : « Le Liban est un pays frère qui nous tient à cœur », précisant qu’il s’était rendu sur place pour exprimer « la solidarité de l’Italie après les attaques inacceptables menées par Israël contre la population civile ».

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Ces propos ont suscité une réaction immédiate de la part d’Israël, qui y voit une prise de position critique dans un contexte de tensions militaires accrues à sa frontière nord, marquée par des échanges de tirs réguliers avec le Hezbollah. La convocation de l’ambassadeur italien traduit le mécontentement des autorités israéliennes face à ce qu’elles considèrent comme une mise en cause de leur action militaire.

Antonio Tajani a par ailleurs appelé à la désescalade, plaidant pour un « cessez-le-feu nécessaire et durable » entre Israël et le Liban. « Il faut à tout prix éviter une nouvelle escalade comme celle de Gaza », a-t-il ajouté, soulignant les risques d’embrasement régional.