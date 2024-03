Israël convoque l'ambassadeur russe suite aux propos anti-israéliens de Moscou

L'ambassadeur de Russie en Israël, Anatoly Viktorov, a récemment été convoqué au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem et réprimandé pour les propos incendiaires tenus par des responsables moscovites contre Israël, rapportent les médias hébreux samedi.

Les dernières remarques qui ont suscité l'ire de Jérusalem ont été prononcées lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU la semaine dernière, au cours de laquelle la vice-ambassadrice russe à l'ONU, Maria Zabolotskaya, a mis en doute le rapport de l'ONU sur les violences sexuelles perpétrées pendant et après le 7 octobre, semblant établir une équivalence entre le Hamas et Israël.

Selon des responsables diplomatiques cités par Channel 13, l'ambassadeur Viktorov s'est rendu à la réunion de Jérusalem sur instruction du ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, vendredi après-midi avant Shabbat. "L'équivalence artificielle que la Russie tente d'établir entre Israël et le Hamas est inacceptable. De plus, la Russie n'appelle pas à la libération des otages, ce qu'Israël prend très au sérieux", ont déclaré les responsables.

Dans le contexte de la guerre à Gaza, déclenchée par l'offensive du 7 octobre menée par le Hamas au cours de laquelle des terroristes ont tué environ 1 200 personnes et pris 253 otages, la Russie a régulièrement critiqué Israël, y compris au Conseil de sécurité de l'ONU, et a accueilli des dirigeants du Hamas, une évolution largement perçue comme une extension de ses liens de plus en plus amicaux avec l'Iran.

Moscou a soutenu le droit d'Israël à se défendre, mais a dénoncé les "méthodes cruelles" employées par Israël dans sa campagne contre le Hamas. Lors de la réunion de l'ONU lundi, la Russie a tenté de remettre en question le rapport de l'envoyée spéciale de l'ONU sur les violences sexuelles, Pramila Patten, affirmant que seules des informations partielles étaient présentées.

Les États-Unis ont mis en garde les membres contre l'établissement d'une "fausse équivalence" entre les actions d'Israël et la prise d'otages par une organisation terroriste étrangère, soulignant que "ces deux choses ne sont pas identiques".