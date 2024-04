Israël convoque les ambassadeurs de pays ayant soutenu l'adhésion de la Palestine à l'ONU

Israël a annoncé qu'il convoquera les ambassadeurs de six des douze pays ayant voté en faveur de l'adhésion pleine de la Palestine aux Nations Unies pour des "entretiens de protestation", a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. "Les ambassadeurs de France, du Japon, de la Corée du Sud, de Malte, de Slovaquie et de l'Équateur seront convoqués demain pour une démarche, et une vive protestation leur sera présentée," écrit Oren Marmorstein dans un message sur X.

Le porte-parole a ajouté qu'"une protestation identique sera présentée à d'autres pays", sans toutefois préciser pourquoi tous les pays du Conseil de Sécurité de l'ONU ayant voté en faveur de la résolution — y compris la Chine et la Russie — n'ont pas été mentionnés dans la déclaration. Le veto des États-Unis a bloqué la demande d'adhésion palestinienne vendredi, tandis que le Royaume-Uni et la Suisse se sont abstenus de voter.

Le message clair qui sera délivré aux ambassadeurs est que "un geste politique en faveur des Palestiniens et un appel à reconnaître un État palestinien – six mois après le massacre du 7 octobre – représente une récompense pour le terrorisme", a-t-il précisé.

Cette convocation intervient dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient, où les gestes de reconnaissance internationale de l'État palestinien sont vus par Israël comme une escalade dans le conflit prolongé. Israël continue de manifester fermement son opposition à l'adhésion pleine de la Palestine à l'ONU, soulignant les risques de glorification du terrorisme à travers des reconnaissances politiques hâtives.