Les tensions diplomatiques entre Israël et le Brésil ont franchi un nouveau cap après le refus des autorités brésiliennes d’accepter la nomination de Gali Dagan comme nouvel ambassadeur d’Israël à Brasilia, selon un rapport du média local Gazeta do Povo.

Ancien ambassadeur en Colombie, Dagan devait succéder à l’ambassadeur sortant, dont le mandat s’est terminé la semaine dernière. Mais le gouvernement du président Luiz Inácio Lula da Silva a choisi de ne pas donner son agrément, provoquant une riposte immédiate d’Israël.

Dans un communiqué publié lundi, le ministère israélien des Affaires étrangères a dénoncé l’attitude du gouvernement brésilien, accusé d’adopter une ligne "hostile" envers Israël depuis le déclenchement de la guerre contre le Hamas le 7 octobre dernier.

"Depuis le 7 octobre, le Brésil affiche une position critique et hostile à l’égard d’Israël, qui s’est encore durcie lorsque son président a comparé les actions d’Israël à celles des nazis", indique le communiqué. En réponse, Israël a officiellement déclaré le président Lula persona non grata.

Cette crise trouve son origine dans les propos tenus par Lula en février dernier, lorsque le chef d’État brésilien avait comparé les opérations israéliennes à Gaza à l’extermination des Juifs par Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. "Ce qui se passe dans la bande de Gaza n’est pas une guerre, c’est un génocide", avait-il affirmé, déclenchant la colère de Jérusalem.

À la suite de ces déclarations, Israël avait convoqué l’ambassadeur du Brésil pour un rappel à l’ordre et annoncé que Lula n’était plus le bienvenu sur son territoire. En représailles, Brasilia avait rappelé son ambassadeur en Israël et convoqué l’ambassadeur israélien pour un entretien d’urgence.

Depuis, les relations bilatérales se sont considérablement dégradées. Israël a décidé de retirer la demande d’agrément pour Gali Dagan et de limiter les échanges à un niveau diplomatique inférieur.

Cette rupture marque un contraste saisissant avec l’ère de l’ancien président Jair Bolsonaro, fervent soutien d’Israël, qui avait renforcé les liens entre les deux pays. Aujourd’hui, sous Lula, la fracture semble plus profonde que jamais.